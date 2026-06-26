Ecuador envía 60 bomberos y dos perros más a Venezuela para apoyar en búsqueda y rescate

Este contingente se sumará a los 47 rescatistas y otros dos perros de Bomberos de Quito que ya están colaborando en labores de rastreo y rescate en varias estructuras afectadas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por los terremotos.

La nueva misión está equipada con herramientas técnicas para intervenir en escenarios de alta complejidad y cuenta con autosuficiencia logística para siete días de operación continua, lo que le permite "ejecutar misiones de búsqueda, rescate y estabilización de víctimas de manera eficiente, segura y coordinada", señaló -en un comunicado- la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SGNR).

La movilización de los bomberos se realiza después de que el presidente Daniel Noboa señalara el miércoles que había dispuesto el "envío inmediato de ayuda humanitaria" para atender la emergencia en Venezuela, pese a que las relaciones entre ambos países están rotas.

En 2024, el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el cierre de la Embajada y los consulados de la nación caribeña en el país andino, después de que Noboa ordenara asaltar la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción.

Además, el Gobierno de Noboa fue uno de los primeros en reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como "presidente electo" de Venezuela tras los comicios de 2024.