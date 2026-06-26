El Kospi se deploma más del 8 % a media sesión por recogida de beneficios

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador caía en torno al 8 %, o 730,49 puntos, hasta los 8.199,81 enteros, tras la subida del 5,42 % registrada en la sesión previa.

Tres horas después de la apertura, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange (KRX), anunció que activó la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, por otro lado, bajaba también un 4,51 %, o 40 puntos, hasta las 847,81 unidades.

Los semiconductores y el sector de la tecnología protagonizaron las caídas más severas, con el gigante surcoreano de los chips de memoria y líder en capitalización bursatil del país, Samsung Electronics desplomándose en torno al 7,67 %.

Por su parte, su empresa rival SK Hynix también se depreciaba un 8,60 %, mientras que SK Square, matriz de esta última, cedía un 11,11%.

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Hanmi Semiconductor, fabricante de equipos para chips, también bajaba un 6,59 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor caía un 6,46 %, y su empresa hermana Kia hacia lo propio con un declive del 5,45 %.