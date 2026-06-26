El sindicato único en Cuba analiza su rol en las reformas económicas recién aprobadas

La afiliación a los sindicatos de los trabajadores privados, el salario, la productividad, la atención a los jubilados, la protección de los derechos laborales, figuran entre los temas abordados en esta jornada de la cita que reunió a 759 delegados, 561 de ellos a través de videoconferencia debido a la crisis energética en la isla y el resto en plenario, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Durante la reunión, a la que asistió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, también se abordaron las principales modificaciones que incorpora el Proyecto de Ley del nuevo Código del Trabajo que será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) en su reunión de julio próximo, según reportaron medios estatales.

Sobre las reformas económicas y sociales -que recién recibieron luz verde por parte del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros-, el vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva, afirmó a los sindicalistas que "no es un paquete neoliberal ni es el retorno al capitalismo".

Pérez Oliva, quien también ocupa la cartera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, subrayó que la génesis de las reformas radica en encontrar salidas a un escenario que busca "aislar a Cuba desde el punto de vista económico, comercial, bancario y financiero".

Las reformas aprobadas, que fueron publicadas en la víspera, van desde la entrada en el sector turístico de "nuevos actores" en "nuevas modalidades" al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), hasta medidas para ampliar el rol del sector privado.

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Estos cambios proponen dinamizar el comercio exterior y el sector inmobiliario, otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales; autorizar a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo, realizar comercio exterior y gestionar directamente financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior.

Pérez-Oliva avanzó que un grupo de esas reformas quedará implementado en los próximos treinta días, en temas como actores económicos, administración central del Estado, energética, recuperación agrícola, precios, ámbito laboral y salarial, comercio y servicios, y la dolarización parcial de la economía.

En otro momento de la jornada, el ministro del Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, presentó las modificaciones realizadas al nuevo Código del Trabajo, al que calificó como "revolucionario, novedoso y actualizado a los tiempos actuales".

Entre las novedades, Otamendiz señaló la incorporación excepcional al empleo de adolescentes entre 15 y 18 años; el pluriempleo; la inclusión de disposiciones para regular el trabajo combinado y la posibilidad de establecer jornadas laborales inferiores a ocho horas con una remuneración proporcional.

El Congreso de la CTC que concluirá este sábado, también trató en su primera jornada asuntos como la atención a los jubilados, la protección de los derechos laborales, el fortalecimiento del vínculo del sindicato con las comunidades, y la sindicalización de los trabajadores de las empresas privadas.

La CTC que agrupa actualmente 2.069.285 miembros, la mayoría trabajadores estatales, según datos oficiales, es una organización en la órbita del PCC e históricamente la mayoría de sus líderes han pertenecido al Comité Central de esa formación política.

Cuba vive una grave crisis económica desde mediados de 2024, agravada desde enero por el impacto del bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos, a lo que se sumaron en mayo, sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano.