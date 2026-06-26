En Estados Unidos, el Mundial se ve principalmente en español

Según datos de audiencia de NBC, Telemundo, que tiene los derechos de retransmisión exclusivos en EE.UU. en español, habría superado en audiencia en varios partidos a Fox, la cadena deportiva con los derechos en inglés en el país norteamericano y principal anfitrión del torneo.

Por ejemplo, el México-Corea del Sur fue seguido por unos 14 millones de televidentes en Telemundo y la plataforma digital Peacock, mientras que fue de 9,4 millones en Fox.

En partidos de Ecuador, Colombia, Argentina o incluso Francia, Telemundo se acercó o superó a la opción en inglés, según datos que incluyen las métricas de las plataformas de streaming, pero que no tienen la misma metodología, por lo que no siempre son comparables.

Lo más sorprendente, es que en muchas "fan zones" o zonas públicas para seguir los partidos los organizadores han elegido la retransmisión de Telemundo, mientras que un gran número de aficionados estadounidenses parecen preferir la narración en español, pese a no entenderla del todo.

"Voy a ver todo el mundial en Telemundo por dos razones: porque no cortan el partido en las pausas de hidratación y porque no me gustan los comentaristas de Fox", explica a EFE Cameron G., un aficionado al fútbol de Washington que solo habla inglés.

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Telemundo ha decidido no seguir a Fox y no da paso a publicidad total durante los tres minutos obligatorios de pausa de hidratación, algo que parece también haber pesado en las preferencias de los televidentes.

Además, en redes sociales hacen chanza comparando la pasión de los comentaristas al cantar los goles del Mundial, frente a la moderación y tranquilidad de sus contrapartes angloparlantes.

Pese a todo, Fox sigue liderando en audiencia en los partidos de la selección estadounidense y otros encuentros de gran expectación, superando en ocasiones los 15 millones de espectadores, muy por debajo de los 125 millones de la Super Bowl, pero al nivel de otros eventos deportivos como las finales de la NBA.

Si se suman las audiencias de Telemundo y Fox en Estados Unidos y se multiplican por los 104 partidos que se jugarán, este mundial de fútbol está llamado a batir todos los récords televisivos.