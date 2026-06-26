Entra en prisión ex directivo de Ferrocarriles de Italia por accidente que dejó 32 muertos

El directivo se presentó anoche en la prisión después de que el Tribunal Supremo confirmase las penas del juicio en apelación en el que se condenó a Moretti y a otras once personas por negligencia en el desastre ferroviario y posterior incendio, informaron este viernes los medios italianos.

El ex consejero delegado de la sociedad ferroviaria estatal italiana aseguró que esta condena "establece un precedente muy peligroso en cuanto a la responsabilidad de los directivos".

Moretti anunció que cumplirá condena a pesar de tener 72 años y sin excusas por motivos de salud, porque, según dijo, entra "con la cabeza muy alta, como todos saben".

El juicio por el accidente de Viareggio ya había llegado al Tribunal Supremo de Casación a principios de 2024, pero los jueces ordenaron una nueva audiencia en el Tribunal de Apelación para revisar ciertas sentencias y aplicar circunstancias atenuantes.

A lo largo de los años, se han celebrado varios juicios sobre el caso y algunas sentencias se han reducido, en parte porque varios delitos han prescrito.

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El Tribunal Supremo también ratificó las condenas de otros exdirectivos y técnicos de las empresas implicadas en la gestión y el mantenimiento del tren descarrilado.

El desastre ferroviario de Viareggio ocurrió la noche del 29 de junio de 2009, cuando un tren de mercancías descarriló poco después de pasar la estación de la ciudad de la Toscana.

Transportaba gas licuado de petróleo (GLP), que se derramó de uno de los vagones cisterna, provocando un incendio y la explosión de tres edificios contiguos a la estación.

Algunas de las 32 personas fallecidas por el incidente murieron en el acto a causa de las quemaduras o del derrumbe de los edificios, mientras que otras perecieron en las semanas y meses posteriores.