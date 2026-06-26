España destaca el encuentro de Felipe VI con Sheinbaum en un "momento extraordinario"

"Recién aterrizado en México, acompaño a S.M. el Rey en el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento extraordinario de nuestras relaciones", escribió Albares en la red social X.

El jefe de la diplomacia española subrayó, además, que ambos países comparten "un firme compromiso con la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo".

Albares afirmó que España y México están unidos por "profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos" y aseguró que ambos países continúan "fortaleciendo" sus relaciones "de hermandad y cooperación".

En un nuevo tuit, ilustrado con dos fotos del encuentro mantenido en el Palacio Nacional entre Felipe VI y Sheinbaumel, con presencia del propio Albares, el ministro español señaló que México y España impulsan con esta reunión "las excelentes e intensas relaciones fraternales" que unen a ambos países.

Además, dijo que junto a la presidenta mexicana y el secretario de Relaciones Exteriores del país norteamericano, Roberto Velasco, España y México refuerzan "la hermandad, amistad y cooperación de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana los días 4 y 5 de noviembre en Madrid".

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Las declaraciones de Albares llegan a raíz del encuentro mantenido en el Palacio Nacional entre Felipe VI y Sheinbaum, considerado un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales tras las tensiones diplomáticas surgidas en los últimos años.