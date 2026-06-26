FIDH y OMCT denuncian sanciones económicas de Mali contra periodista y activista críticos

Se trata del periodista Malick Konaté, director del medio digital Horon TV, y de la activista de derechos humanos Kadidia Fofana. Ambos, que residen fuera del país africano, son conocidos por sus críticas a la junta militar y por sus denuncias de corrupción.

Las dos organizaciones señalaron que el periodista y la activista figuran en una lista de doce personas sometidas a sanciones financieras renovables por seis meses, y que se les acusa de facilitar actos terroristas y de apoyar a grupos terroristas.

Según ambas organizaciones, estas sanciones se inscriben en "un contexto de reducción sistemática del espacio cívico y democrático documentado" desde los golpes de Estado de 2020 y 2021.

"Las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, opositores políticos y actores de la sociedad civil están siendo objeto de un aumento de ataques y de medidas restrictivas por parte de las autoridades militares malienses, con el objetivo de silenciarlos y obstaculizar sus actividades", advirtieron.