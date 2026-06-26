Grossi dice que las conversaciones para visitar Irán arrancaron pese a negativa de Teherán

"Tuvimos un intercambio con la parte iraní a nivel técnico, y la expectativa es que este proceso continuará", afirmó Grossi durante una rueda de prensa en Tokio, al tiempo que afirmó que para supervisar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán "tenemos que llevar a cabo inspecciones, no hay otro modo".

"El trabajo técnico ha comenzado y esperamos estar allí pronto", insistió, aunque añadió que no es "esencial" si las visitas tienen lugar "en una o dos semanas".

En una rueda de prensa en Ginebra la semana pasada, Grossi afirmó que este trabajo técnico consistirá en trazar los pasos concretos a seguir, y qué lugares visitar durante las inspecciones, en las conversaciones que los expertos del organismo tengan con las partes.

Desde los ataques de Israel y EE.UU. de junio de 2025 contra las principales instalaciones nucleares del país, Irán ha vetado el acceso a inspectores del OIEA para verificar el estado de esas instalaciones y el paradero de unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido, con posible doble uso, civil y militar.

Grossi destacó que ese mismo mes, antes de los ataques, los inspectores del OIEA "midieron, pesaron y sellaron todo ese material", así que la principal tarea ahora es volver y comprobar si los sellos siguen intactos y si falta algún material.

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Washington y Teherán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo y mercancías, y allanar el camino hacia negociaciones sobre el programa nuclear iraní que culminen en un acuerdo final de paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes que Irán ha aceptado la presencia de inspectores del OIEA. No obstante, Teherán afirmó el miércoles que no permitirá las inspecciones del organismo.

El director general del OIEA constató hoy en Japón, donde visitó la accidentada central nuclear de Fukushima, que hay una "guerra de declaraciones" a propósito de las visitas y atribuyó los comunicados de Teherán a razones "políticas".