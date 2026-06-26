Israel presentará una propuesta para reconocer el genocidio armenio, negado por Turquía

"Reconocer el genocidio perpetrado contra el pueblo armenio en los últimos años del Imperio Otomano es un deber moral e histórico. Debemos condenar enérgicamente cualquier negación, minimización o distorsión de la verdad histórica", dijo Saar en un comunicado a última hora del jueves.

Según historiadores de distintos países y el Gobierno armenio, 1,5 millones de armenios murieron entre 1915 y 1923 a manos del Imperio Otomano y más de una treintena países de todo el mundo lo reconocen de forma oficial.

El primer Estado en apoyar la causa armenia fue Uruguay, quien dio el histórico paso en 1965. Y en 2021 lo hizo EE.UU., tras una decisión del entonces presidente, Joe Biden, para su reconocimiento estatal.

Turquía se niega a reconocerlo. El 15 de abril de 2015, con ocasión del centenario del genocidio, el Parlamento Europeo instó a través de una resolución a Turquía a abrir sus archivos y "asumir su pasado, reconocer el genocidio armenio y, de esta manera, allanar el camino para una verdadera reconciliación" entre ambos pueblos.

El inicio de ese genocidio se recuerda cada 24 de abril, fecha de la detención masiva en 1915 de intelectuales y miembros de la élite armenia del Imperio Otomano, previa a la deportación y muerte de tantos de ellos.