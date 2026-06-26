Israel y el Líbano extienden sus conversaciones de paz en Washington

"Las partes se han reunido de nuevo hoy para continuar trabajando en pos de un acuerdo. Israel y el Líbano negocian como dos Estados soberanos con el objetivo de alcanzar una paz y una seguridad duraderas", informó el funcionario de Washington, mediador en las negociaciones, que en un principio estaban previstas entre el martes y el jueves.

Según precisó la fuente, "poner fin definitivamente al ciclo de violencia" es el "objetivo común" de las conversaciones, en las que no participa la milicia chií libanesa Hizbulá y de las que depende el futuro del diálogo entre EE.UU. e Irán tras el memorando de paz suscrito la semana pasada.

Israel y el Líbano, dos países vecinos que no mantienen relaciones diplomáticas, iniciaron la quinta ronda de negociaciones este martes en la capital estadounidense.

El Departamento de Estado ha indicado que la agenda en estos encuentros incluye en primer lugar temas militares y, posteriormente, cuestiones políticas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró la víspera en Baréin que ambos gobiernos "están cerca de llegar a una declaración de intenciones", tras haber tenido un "muy buen día ayer".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, Rubio reconoció que "el proceso tomará un tiempo y mucho trabajo".

Las hostilidades se agravaron tras el inicio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, cuando este último país atacó y ocupó el sur del Líbano para combatir a Hizbulá, aliado de Teherán.

El memorando de entendimiento de la semana pasada entre EE.UU. e Irán incluye el fin de las hostilidades en el Líbano, pero ni Israel ni Hizbulá son firmantes de ese acuerdo.

El pasado lunes, Washington informó de la creación de un "mecanismo de vigilancia" para garantizar el cumplimiento del alto el fuego en el Líbano, ante el temor de que la ofensiva israelí y los ataques de Hizbulá pongan en riesgo las negociaciones que mantiene con Irán para un acuerdo nuclear definitivo.