La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,88 %

En tanto, el índice general S&P BYMA ascendió 0,50 %, a 129.836.091,66 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más ganaron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (+2,15 %) y Central Puerto (+2,15 %), mientras que las únicas que cerraron en terreno negativo fueron las de YPF (-0,70 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con una ligera mejora promedio de 0,1 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina se mantuvo en 437 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.495 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista se mantuvo a 1.477 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' cayó a 1.515 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,3 %, a 1.541,96 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) se mantuvo prácticamente estable, a 1.499,30 pesos por unidad.