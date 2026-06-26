La comunión de Willy Chavarría con la moda, en la semana de París

Bajo el nombre de La Comunión, sus propuestas para la primavera-verano 2027, que se han mostrado en el transcurso de la cuarta jornada de la semana masculina de moda, incluyen trajes amplios, camisas abiertas y shorts.

En la cuarta ocasión consecutiva en la que el estadounidense desfila en la capital francesa, el marco elegido para desvelarla ha sido un edificio modernista diseñado por el brasileño Oscar Niemeyer, situado en el este de París y que alberga la sede del Partido Comunista de Francia (PCF).

En ese mismo lugar también se vieron en el pasado otras colecciones de moda, como la del español Luis de Javier, en septiembre de 2024.

Comodidad rima con estilo, el que destilan prendas bien construidas, imaginadas en su taller de Brooklyn por un diseñador que adora trabajar en equipo, en comunión con sus colaboradores. Su idea no es seguir la moda, sino sugerir su personal visión de ella.

Chavarría, creador de origen mexicano, que tiene por costumbre bautizar sus colecciones con nombres en español -a la anterior la llamó Eterno-, no solo ha mostrado hombres sobre la pasarela, teniendo en cuenta que figura en el calendario oficial de la moda masculina, sino también mujeres.

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No es el único. También se está viendo en varias marcas estos días en París, como Kenzo o ayer en la española Sonia Carrasco.

En su colección para la primavera-verano 2027, los colores lisos como azules, rosas, verdes o blancos, abundan, frente a los estampados. En estos, el motivo elegido son las flores.

En el terreno de materiales, tejidos de sastrería, algodones y cuero, entre otros.

El desfile ha contado con música en directo, gracias a un cuarteto en el centro de la redonda pasarela, de color verde.

Chavarría tiene por costumbre retrotraer de algún modo al pasado, con algunos looks que remiten a la década de los 80 del pasado siglo, y a la ciudad de Nueva York, en la que está radicado.

Comme des Garçons Homme Plus, por otro lado, ha dado a conocer su colección igualmente esta tarde, dentro del calendario oficial de hombre.

Una visión filosófica de las prendas, imaginadas por la mítica Rei Kawakubo (1942), y en las que tanto el color uniforme como las rayas, los cuadros y otros motivos estampados han estado presentes.

Los modelos, que han desvelado alrededor de medio centenar de looks, mostraron sus cabezas protegidas por sombreros dobles, de los que pendían finas cintas.

A lo largo del día de hoy, y fuera del formato de desfiles y del calendario oficial, JW Anderson ha mostrado también en la capital gala sus propuestas para la primavera-verano del próximo año.

En ella, la artesanía es una constante, y se ha querido dar a conocer igualmente la campaña que el fotógrafo Heikki Kaski ha realizado para la firma.