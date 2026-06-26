La gestora ferroviaria británica pide evitar los trayectos en tren por el calor extremo

Además de un posible impacto en la infraestructura, la ola de calor, con temperaturas previstas hoy de hasta 38 grados en partes del Reino Unido, afecta al bienestar de los pasajeros, ya que muchos de los ferrocarriles no están adaptados con aire acondicionado.

Stuart Meek, responsable de Network Rail en la zona de Wessex (sur inglés), señaló que, "aunque pueda resultar tentador ir a la playa para disfrutar del sol", se insta "encarecidamente a los clientes a seguir las recomendaciones para evitar quedarse varados".

La oficina meteorológica Met Office indicó que el jueves se estableció un nuevo récord de temperatura para el mes de junio con 36,7 °C alcanzados en Merryfield, en el condado de Somerset (suroeste de Inglaterra).

El organismo ha extendido hasta las 20 GMT de este viernes la alerta roja por la ola de calor que introdujo el miércoles, la primera vez que la emite en tres días consecutivos.

Esta alerta -la más grave de un sistema de tres niveles- afecta a Londres y a todo el sureste de Inglaterra, mientras que el centro y el oeste del país estarán bajo alerta ámbar, el segundo nivel de riesgo, por delante del amarillo.

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El meteorólogo jefe de la Met Office, Andy Page, avisó de que "es probable que se produzcan alteraciones significativas en la vida cotidiana, por lo que la población debe esforzarse por adaptar sus rutinas diarias para hacer frente a estos niveles inusuales de calor".

La ola de calor ha provocado alteraciones en el transporte público, el cierre de escuelas y, en varias zonas del sur de Inglaterra, se ha impuesto la prohibición de usar mangueras ante el riesgo de escasez de suministro de agua.