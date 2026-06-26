La ONU alerta sobre la proliferación de cócteles de drogas adulteradas entre los jóvenes

El Informe Mundial sobre Drogas, difundido este viernes en Viena, destaca la expansión de estos cócteles de múltiples sustancias que se venden como productos únicos, pero que en realidad suponen un policonsumo de drogas muy peligroso.

La ONU subraya que el contenido impredecible de estos combinados, en muchas ocasiones con nombres y formatos que buscan hacerlas atractivas entre los jóvenes, supone una "ruleta rusa" y dificulta mucho el tratamiento en caso de una urgencia.

"Los consumidores no saben qué han tomado, pero tampoco el personal sanitario que le atiende en caso de una urgencia", explica la autora principal del documento, Chloe Carpenter.

Estas combinaciones de drogas suponen un enorme desafío médico, según el informe, debido a que el personal sanitario se enfrenta, por ejemplo, a sobredosis atípicas que no responden a los antídotos tradicionales, como la naloxona.

En América y Europa, una de las sustancias más extendidas es el 'tusi', conocido popularmente como 'cocaína rosa', pese a que casi nunca contiene cocaína.

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En realidad suele ser una mezcla de distintas sustancias sedantes, estimulantes y alucinógenas como la ketamina, la metanfetamina y el MDMA, a la que en algunos casos se añaden opioides sintéticos muy potentes como fentanilo o nitazenos, lo que aumenta su riesgo.

En África Occidental, el 'kush', una droga fumable muy barata y adictiva, compuesta por cannabinoides sintéticos y opioides potentísimos como los nitazenos, ha generado una grave crisis sanitaria.

Su impacto ha sido tal que países como Liberia y Sierra Leona declararon el estado de emergencia en 2024 ante el aumento de muertes entre los jóvenes debido a su consumo.

En Costa de Marfil se ha detectado el 'kadhafi', una mezcla del analgésico tramadol con bebidas energéticas y alcohol; mientras que en Sudáfrica existe en 'nyaope', que combina cannabis, heroína y fármacos antirretrovirales.

En Asia Oriental y Suroriental circula la denominada "agua de la felicidad", un producto líquido que oculta combinaciones de ketamina, metanfetamina, cafeína y benzodiazepinas.

También circulan en espacios de ocio nocturno en Asia las llamadas "piruletas de fiesta" con distintas combinaciones de drogas sintéticas.

El informe alerta también sobre nuevas formas de consumo de drogas por medio del vapeo con cigarrillos electrónicos.

En Norteamérica y Europa se han detectado cartuchos con cocaína, heroína y cannabinoides sintéticos, mientras que en otras regiones se han hallado algunos que contienen opioides como los nitazenos, mucho más potentes que el fentanilo.

En Asia preocupa especialmente la aparición de los llamados 'K-pods', que contienen ketamina mezclada con etomidato, un anestésico hospitalario que provoca una pérdida rápida de conciencia al ser inhalado.