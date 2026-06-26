Las lluvias torrenciales asociadas al paso del tifón Mekkhala paralizan el sur de Taiwán

Si bien este tifón, el séptimo de la temporada según la nomenclatura nipona, no llegó a tocar tierra en Taiwán, su circulación periférica, combinada con los fuertes vientos del suroeste, dejó abundantes precipitaciones en varias zonas de la isla, incluida su capital, Taipéi, donde se registraron inundaciones en las últimas horas.

La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán emitió alertas por "lluvias extremadamente torrenciales" -el nivel máximo de aviso- para la ciudad sureña de Kaohsiung y gran parte del condado meridional de Pingtung, así como avisos por "lluvias torrenciales" en Tainan, el condado de Hsinchu y partes de Nuevo Taipéi.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias taiwanesa CNA, el meteorólogo de la CWA Chao Hung explicó en rueda de prensa que el temporal dejó precipitaciones acumuladas de hasta 667 milímetros en Jiuru, en Pingtung, durante la jornada del jueves.

Las autoridades decretaron asimismo para este viernes el cierre de escuelas y la suspensión de actividades en oficinas de Kaohsiung, Tainan y Pingtung, que suman más de cinco millones de habitantes, y en la ciudad y el condado de Hsinchu, en el noroeste de la isla.

El alcalde de Kaohsiung, Chen Chi-mai, afirmó, citado por CNA, que en solo un día cayó una cuarta parte de la lluvia que suele recibir esta ciudad (unos 2.500 milímetros anuales) y aclaró que la mayoría de las inundaciones registradas en la localidad "ya han remitido".

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Las intensas precipitaciones obligaron a suspender temporalmente la circulación en el tramo que une la estación de Yongkang, en el norte de Tainan, con Gangshan, en Kaohsiung -uno de los más transitados de la principal línea ferroviaria que vertebra el oeste de la isla-, así como en otras líneas locales del norte de Taiwán.

Las aerolíneas EVA Air, China Airlines, Starlux Airlines y Tigerair Taiwan anunciaron también cancelaciones o cambios en los vuelos previstos para este viernes entre Taiwán y Naha, en Okinawa, cerca de donde está pasando el tifón Mekkhala, que ha perdido fuerza en los últimos días.

Las autoridades del condado de Hualien, en el este de Taiwán, ordenaron el jueves la evacuación preventiva de más de 200 residentes de los municipios de Fenglin y Wanrong, ante el riesgo de desbordamiento de un lago barrera de reciente formación.

Esa formación contiene actualmente unos 780.000 metros cúbicos de agua -cifra en aumento- y su nivel se sitúa en torno a los 1.049 metros de altitud; los expertos prevén que se desborde al alcanzar la cota de los 1.080 metros, indicó la agencia CNA.

El lago se encuentra a unos siete kilómetros de donde otro lago barrera se desbordó en septiembre del año pasado, una catástrofe que dejó 19 muertos y daños en más de 1.600 viviendas del municipio de Guangfu.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y en Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que en ocasiones provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y la actividad económica.