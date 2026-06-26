León XIV celebrará el 26 de septiembre una misa en la plaza de la Concordia de París

Esta misa, que podría congregar hasta 500.000 fieles, se celebrará en la víspera de otro encuentro de masas, el que celebrará León XIV en el Estadio de Francia (Saint-Denis) con decenas de miles de jóvenes.
El Sumo Pontífice viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre y, entre otras actividades, visitará la sede de la Unesco, en París.
Este será el quinto viaje internacional del papa, que el pasado 8 de mayo cumplió un año de pontificado, después de los realizados a Turquía y Líbano, Mónaco, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial y el pasado del 6 al 12 de junio a España.
Será el segundo pontífice que acuda a la Unesco, la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ya que Juan Pablo II visitó su sede el 2 de junio de 1980.