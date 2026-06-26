Líbano recibe con satisfacción iniciativa internacional para preparar escenario tras FINUL

Esta iniciativa constituye "una expresión sincera del compromiso internacional con el apoyo a la soberanía y la estabilidad del Líbano, así como un verdadero reconocimiento al papel que desempeñan las Fuerzas Armadas Libanesas en el mantenimiento de la seguridad y en la extensión de la autoridad del Estado sobre todo el territorio nacional, especialmente en las zonas fronterizas del sur", ocupadas actualmente por Israel, dijo Aoun en un comunicado.

El jefe de Estado agradeció a Francia e Italia la necesidad de "evitar cualquier vacío peligroso en la etapa posterior a la FINUL", al tiempo que señaló que este enfoque coincide con la postura del Líbano de que el Ejército libanés es la "única garantía real para la seguridad del sur y la preservación de su soberanía".

Por último, quiso hacer hincapié en que el Líbano está abierto a "cualquier fórmula internacional que contribuya a reforzar las capacidades de sus Fuerzas Armadas, preserve la unidad de su territorio y evite que el país se convierta en un escenario de escaladas o rivalidades regionales".

Y reiteró la disposición del Líbano a coordinarse con sus socios internacionales de forma que "redunde en beneficio del pueblo libanés y consolide la estabilidad en la región" de Oriente Medio.

El mandato de la FINUL cesará oficialmente sus operaciones el 31 de diciembre de 2026, tras lo cual la fuerza de mantenimiento de la paz se someterá a una reducción y retirada ordenada a lo largo de 2027.

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Una vez que cesen las operaciones, se iniciará un período de transición de un año para empacar y transferir las responsabilidades de seguridad al Ejército libanés.

Además de la retirada de Israel, uno de los retos es si Hizbulá entregará sus armas y permitirá la entrada del Ejército libanés.

El sur del Líbano es un bastión histórico y una base de operaciones para Hizbulá.