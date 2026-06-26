Los Stones reivindican el rock y la furia con un potente 'Foreign Tongues'

Han pasado solo tres años del lanzamiento del gamberro 'Hackney Diamonds', y tras la escucha completa de 'Foreign Tongues', se comprueba que sus Satánicas Majestades tienen mejor salud, más vitalidad, sarcasmo y crítica global que en sus primeros tiempos, hace ya más de 60 años. También, sobra decirlo, más años y más dinero.

Los dos primero temas publicados fueron un sabroso aperitivo de lo que viene. El primer single – 'In the Stars'- con un 'riff' potente, un estribillo pegadizo y una voz de Jagger pletórica, anunciaba cosas buenas. El segundo, 'Rough and Twisted', confirmaba que los verdaderos roqueros nunca son viejos – aunque hayas vivido como Keith Richards - y recordaba que, cuando suena una armónica afilada, el diablo está cerca y con ganas de pinchar con el tridente.

Tanto es así que canciones como 'Mr.Charm', un tema simpático y bailongo, aparentemente inocente, retumba la frase "el magnate loco Sr. Musk", en referencia al dueño de X entre otras muchas empresas, mientras en el estribillo puede confundirse el encantador 'Charm' con el presidente 'Trump'.

Más referencias al amigo americano se encuentran en la notable y trepidante 'Divine Intervention' -lanzada hace apenas unas horas junto con 'Jealous Lover'-, donde un paseo por la ciudad de Nueva York te puede confundir en un juego de apuestas. Y cuenta como guitarrista colaborador al recuperado Robert Smith, el líder de The Cure.

La crítica más clara al nuevo Estados Unidos viene desde la admiración y el consiguiente desencanto en la canción 'Ringing Hollow'. En modo country rock, el tema parece un lamento que se inicia con un Jagger cantando "Vi todas tus películas/Fume tus cigarrillos", en referencia a la cultura estadounidense, y que acaba en unos soñadores que se pasan fentanillo y cocaína mientras la estatua de la Libertad no se encuentra muy feliz.

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El álbum de estudio número 25 también recuerda momentos memorables de la banda británica. Por ejemplo, en la canción 'Jealous Lover', un tiempo medio para bailar suelto pero amarrado, donde Jagger destila una voz en falsete que ya hizo memorable en la legendaria 'Emotional Rescue'(1980).

También hay que mencionar el tema 'Never Wanna Lose You' que recupera esas líneas de bajo de cuando los Stones coqueteaban con el funk y todos éramos más jóvenes.

En este repaso al pasado, hay preguntas que pueden hacer estallar la cabeza: ¿cómo es posible que unos octogenarios – Keith y Mick – tengan la capacidad de componer y tocar la canción 'Hit Me in the Head'? La Inteligencia Artificial (IA) tiene respuestas para todo y justifica este milagro de la naturaleza con frases como 'química compositiva indestructible' o 'maquinaria física y médica privilegiada'. Todo muy educado pero sin sangre.

Por lo menos, la tecnología ha servido para incluir en este tema la batería grabada por el fallecido Charlie Watts.

De colaboradores vivos hay que mencionar también a sir Paul McCartney (al bajo en 'Covered in you'), Steve Winwood y Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers.

En el capítulo de homenajes, la banda de los labios rojos nos ofrecen dos sorpresas: una curiosa versión de la canción de Amy Winehouse 'You Know I´M No Good', y una interpretación de 'Beautiful Delilah' del maestro Chuck Berry al más puro estilo del sur de Estados Unidos.

No hay que olvidar como destacable un Keith Richards cantando la balada 'Some of Us', donde se muestra sincero y mirando al pasado sin ira, olvidando los malos efectos de las drogas como se destaca en otro de los temas: 'Side Effects'.

Producido por Andrew Watt , que estuvo también detrás de las teclas en el anterior álbum, y grabado durante un mes en los estudios Metropolis en Londres, los históricos Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood vuelven a la carga con bastante furia y buenas composiciones.

Este rutilante regreso, sin embargo, deja varias preguntas sobre la mesa: ¿estamos ante el testamento de los Stones? ¿es la excusa para una nueva gira mundial? ¿acabarán con el imperio musical de Taylor Swift? Posiblemente, la respuesta está ya disponible en el departamento de marketing de sus Satánicas Majestades.