Más de 50 organizaciones piden acceso al Zócalo de Ciudad de México en Marcha del Orgullo

El llamado ocurre un día antes de la marcha del Orgullo en la capital mexicana, luego de que autoridades capitalinas dieran a conocer la logística prevista para este sábado, que coincide con actividades relacionadas con el Mundial de fútbol 2026.

En el Zócalo, fue instalado un Fan Fest para seguir los partidos del Mundial con capacidad de hasta 55.000 personas, lo que ha implicado un operativo de seguridad y la colocación de infraestructura en la zona.

Aunque el gobierno informó que las personas podrán ingresar caminando a la plaza pública, las organizaciones expresaron su preocupación por la instalación de infraestructura que pudiera generar "cuellos de botella o modificar el recorrido histórico de la marcha".

"La memoria, el presente y el futuro de nuestro movimiento no se negocian. El Zócalo es nuestro y a él llegaremos", señala el documento suscrito por 53 colectivos.

Entre las principales demandas de estas organizaciones están respetar el recorrido histórico de la movilización y garantizar un acceso libre y fluido al Zócalo, al señalar que la marcha llega a esa plaza desde 1999.

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También demandaron reubicar cualquier estructura que dificulte el paso de los contingentes y que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acompañe y documente el desarrollo de la jornada.

Así mismo, pidieron que las autoridades publiquen un informe sobre el desarrollo de la manifestación y los incidentes que, en su caso, se registren.

Además, habilitaron un mecanismo ciudadano para documentar posibles violaciones a derechos humanos u obstáculos durante la movilización y, de ser necesario, impulsar acciones legales.

La XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ fue convocada por el Comité Gay Pride CDMX para este sábado 27 de junio, desde el Ángel de la Independencia, con destino al Centro Histórico de la capital mexicana.