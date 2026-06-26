México envía ayuda humanitaria y rescatistas a Venezuela tras afectaciones por sismos

En un comunicado conjunto, las secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores indicaron que por instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y en solidaridad con Venezuela este día por la tarde partieron dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria desde la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México.

Dicha ayuda consiste en un agrupamiento integrado por 261 agentes, de los cuales 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre los que se encuentran médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados.

Además de 18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4,4 toneladas de herramienta, material y equipo y 2,7 toneladas de insumos médicos.

Además, se tiene previsto que en las próximas horas salga un avión de transporte pesado, un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, con ocho toneladas de medicamento y cuatro de equipo y material para actividades de rescate.

El Gobierno de México lamentó profundamente las pérdidas humanas y materiales que dejó este suceso, y expresó sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos.

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Este jueves, en su conferencia diaria matutina, la presidenta Sheinbaum anunció el envío de un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para apoyar a Venezuela tras los dos fuertes terremotos que sacudieron ese país el miércoles.

Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.

Además, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.