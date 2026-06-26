"No corresponde", dice Kast tras las críticas de Petro por altercado filmado con un niño

"Creo que no corresponde sus comentarios, pero cada uno es libre de expresar lo que siente", dijo Kast a la prensa local en el cierre de una gira por La Araucanía, en el sur del país austral.

El político ultraconservador añadió que "Colombia va en una transición ahora electoral y que requiere la preocupación completa de las autoridades de esa nación, para que sea una transición impecable como la que tuvimos nosotros también aquí en Chile".

Petro había reaccionado a un video que se difundió en las últimas horas en redes sociales, en el que se ve a Kast saludando a un grupo de ciudadanos en la ciudad de Villarica, y se enfada con un menor que le niega la mano.

"Esta forma de gobernar es de una línea que se quiere que domine toda América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos", expresó el líder colombiano.

Por su parte, el mandatario chileno, que participaba en una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche, suavizó el intercambio verbal que tuvo al decirle al menor que: "lo cortés no quita lo valiente, que le vaya muy bien en todos sus estudios".

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"Yo no me he enfrasqué en ninguna discusión, solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí alguna tensión", manifestó.

La madre del menor respondió que su hijo tenía "conciencia" y cuestionó la gestión del Gobierno. Kast replicó que su administración estaba "recuperando el orden y la libertad" y, antes de retirarse, volvió a dirigirse al niño para decirle: "Que su mamá no lo use a usted".

Kast reiteró que su intención fue decirle que "no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir. Si ella quería manifestar algo podía acercarse sin esta grabación, ¿no es cierto?, a tratar de provocar una respuesta".

"Lo único que planteo es que se puede dialogar, y hay que mantener el respeto siempre", agregó Kast en referencia a los insultos de la madre del menor que lo llamó: "demagogo" y "nazi".

Tras el altercado, el cuerpo policial de Carabineros realizó un control de identidad a la mujer y constató que tenía dos órdenes de detención vigentes por presunta estafa, por lo que fue arrestada y trasladada a una comisaría.

"No es que yo haya solicitado nada, sino que se le hizo control de identidad se comprobó que había dos causas pendientes y quedó a disposición por instrucción de los tribunales, no por la situación que se vive ahí", argumentó el jefe de Estado chileno.