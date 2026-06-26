Noboa se reunirá con los presidentes de Chile y Bolivia durante la cumbre del Mercosur

"En su calidad de Estado Asociado del Mercosur, Ecuador promoverá el diálogo y la articulación regional en torno a prioridades como la seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el fortalecimiento del comercio, la integración regional y el bienestar de los ciudadanos de los países participantes", señaló el Ejecutivo en un comunicado.

Según su agenda, Noboa participará primero en la sesión plenaria de presidentes de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados, posteriormente se reunirá con el ultraderechista chileno Kast y después tiene previsto mantener un encuentro con el presidente boliviano Paz.

Ecuador es desde 2004 un país asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que fundaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El presidente ecuatoriano está hasta este sábado en Estados Unidos, donde se ha reunido con la ex secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente Donald Trump y enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, con quien analizó la cooperación en materia de seguridad, después de que el mandatario permitiera recientemente el despliegue de militares extranjeros en el país con inmunidad para participar en operaciones contra las bandas criminales.

Tras esa cita, Noboa asistió al partido en el que Ecuador clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial tras ganarle 2-1 a Alemania en Nueva Jersey y este viernes tuvo un encuentro con Helen Arteaga, vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos de Nueva York y de origen ecuatoriano; y con mujeres migrantes.

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En lo que va del año, el presidente ha hecho cuatro viajes oficiales a EE.UU. y también ha ido a República Dominicana, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Suiza y Bélgica.