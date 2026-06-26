Sheinbaum dice que Felipe VI “escuchó” y propuso colaboración sobre pueblos originarios

"El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. La importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros", dijo la mandataria durante su conferencia de prensa.

La gobernante mexicana aseveró que el monarca español “escuchó” y planteó que en el encuentro iberoamericano, que se realizará en noviembre en Madrid, una de las mesas de trabajó es "justamente sobre pueblos originarios, sobre pueblos indígenas”.

La reunión celebrada el jueves en Palacio Nacional marcó un nuevo paso en el acercamiento entre México y España, después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los supuestos agravios cometidos durante la conquista.

Sheinbaum explicó que le planteó a Felipo VI que en México millones de personas se reconocen como indígenas y destacó el valor histórico y cultural de los pueblos originarios en la construcción del país.

"Le planteé la importancia de que aún 28 millones o, por fortuna, 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas, 69 lenguas que se hablan en México y cómo el reconocimiento de las grandes civilizaciones, las grandes culturas, la grandeza cultural de México se vincula previo a la llegada de los españoles con el México actual", señaló.

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Asimismo, explicó a Felipe VI que la reivindicación de los pueblos indígenas constituye un asunto de identidad nacional y de combate a la discriminación.

Sheinbaum indicó que ambas partes acordaron impulsar tres exposiciones culturales en España: una sobre los exiliados de la República Española en México, otra dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz y una tercera sobre la cultura maya.

Asimismo, señaló que en la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, abordaron temas sobre comercio, economía, la situación internacional y la defensa de la Carta de las Naciones Unidas.

La mandataria mexicana aseguró que la reunión con el rey Felipe VI fue posible gracias a un gesto previo de este al reconocer los abusos cometidos durante la conquista, lo que, aseguró, abrió la puerta para restablecer el diálogo político entre ambos países tras varios años de distanciamiento.

"Esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del Gobierno Español y del jefe del Estado Español, el Rey, en su momento la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada conquista", declaró.