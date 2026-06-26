Tregua en vilo: EE.UU. e Irán intercambian represalias tras el ataque a un buque en Ormuz

El Comando Central estadounidense afirmó que sus bombardeos, dirigidos contra instalaciones iraníes de misiles y drones, así como posiciones de radar, fueron una respuesta a “una agresión injustificada contra la navegación comercial de las fuerzas iraníes”, que “violó claramente el alto el fuego”.

Describió la operación como “una respuesta contundente al ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz”, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos que fue bloqueada por Teherán.

La televisión estatal iraní, citando a un reportero en Sirik, informó que una explosión se escuchó el viernes por la noche en el muelle de Taherouyeh, en al ciudad sur de Sirik.

Citó a una fuente militar bien informada que afirmó que el estruendo fue causado por el impacto de un proyectil en la zona.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, había denunciado lo que describió como un ataque con drones iraníes contra el buque en Ormuz, y afirmó: “Obviamente, esta es una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego”.

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El vicepresidente JD Vance lanzó una advertencia directa al publicar en la red social X que “la violencia será respondida con violencia” si Irán lleva a cabo nuevos ataques.

Minutos después, el sábado por la mañana, hora de Irán, la televisión estatal reportó que los Guardianes de la Revolución atacaron objetivos estadounidenses en el Golfo en represalia por los bombardeos.

“Si la agresión se repite, nuestra respuesta será más amplia que esta”, afirmó el ejército ideológico de Irán, según una publicación de la cadena Irib en la plataforma de mensajería Telegram.

Estos intercambios generaron nuevas dudas sobre los esfuerzos por mantener abierto Ormuz mientras Washington y Teherán negocian un acuerdo definitivo para poner fin a una guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.

Irán ha advertido a los buques que no entren ni salgan del Golfo a través del estrecho sin su permiso, pero los barcos han seguido circulando.

Alrededor de la mitad de los 42 buques que cruzaron el jueves utilizaron una ruta no autorizada a lo largo de la costa de Omán, según la plataforma de rastreo Kpler.

La agencia marítima de la ONU indicó que una operación de evacuación había liberado a 115 buques y 2.500 marineros atrapados por el conflicto antes de que el ataque al barco denunciado por Washington obligara a suspenderla.