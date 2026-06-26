Xi traslada al histórico dirigente camboyano Hun Sen apoyo chino contra las ciberestafas

China está dispuesta a colaborar con Nom Pen para "erradicar por completo el flagelo" de estos crímenes cibernéticos, según un comunicado publicado por la agencia oficial Xinhua.

Camboya se ha convertido en los últimos años en uno de los principales focos de centros de estafas digitales del Sudeste Asiático, operados en muchos casos por mafias de origen chino y con víctimas en todo el mundo, incluidas España y Latinoamérica, según han denunciado la ONU y organizaciones no gubernamentales.

El mandatario chino, que recibió a Hun Sen en el Gran Palacio del Pueblo de la capital, sostuvo que Pekín está dispuesto a establecer una "asociación de seguridad" con Camboya, país al que definió como una "prioridad" de la diplomacia china de vecindad.

Pekín y Nom Pen han anunciado en los últimos meses una mayor cooperación contra las ciberestafas, aunque expertos y ONG acusan a las autoridades camboyanas de connivencia con redes criminales que han convertido el sector en un negocio lucrativo.

Xi también aseguró que China apoya a Camboya en la defensa de su soberanía y seguridad, así como en la elección de una vía de desarrollo "acorde con sus condiciones nacionales".

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Hun Sen, de 73 años y cuyo hijo, Hun Manet, le sucedió en el cargo, por lo que se considera que sigue siendo el líder en la sombra en Camboya, afirmó que la lucha contra los delitos de fraude en telecomunicaciones es una "prioridad actual" de Camboya y que Nom Pen está dispuesto a estrechar la cooperación con Pekín, según Xinhua.

En la actualidad, el exdirigente, que gobernó Camboya desde 1985 hasta 2023, preside el Senado y el Partido Popular de Camboya (CPP), formación que domina la política nacional.

La reunión se produce en el marco de una visita de Hun Sen a China, donde se encuentra al frente de una delegación de alto nivel que tiene previsto reunirse también con otros altos cargos chinos.

China es uno de los principales socios económicos y políticos de Camboya, donde ha financiado infraestructuras y ha reforzado la cooperación en seguridad y defensa, incluida la renovación de la base naval de Ream, cuyo eventual uso militar chino niega Pekín.