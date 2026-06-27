Alemania podría alcanzar los 42 grados en ola de calor, según servicios meteorológicos

Salvo en el norte, donde a partir de las 10.00 GMT de este sábado se esperan tormentas que podrían ser "intensas" en algunos puntos, el resto de Alemania vivirá una jornada "seca" con "calor" entre "intenso" y "extremo, "con temperaturas de entre 36 y 41 grados y no se descarta que localmente se alcancen los 42 grados".

El mapa del DWD para Alemania lucía de color lila, identificado por las autoridades como "alerta por calor extremo".

"¡Todo Lila! Esto nunca lo hubo", señaló en sus titulares la edición digital del diario Bild, el más leído del país, que recordó al igual de medios del país centroeuropeo la noticia de que el viernes, según el DWD, Alemania registró una temperatura récord de 41,3 grados en Saarbrücken, en el suroeste.

Dicha temperatura, un récord histórico, aún tiene que ser validada por el DWD, desde donde se apuntó que esa validación puede durar varios días.

Entre tanto, otras zonas ya registraron la víspera récord regionales, con temperaturas superiores a los 40 grados, por ejemplo, en la ciudad de Karlsruhe (40,6 grados), en el estado federado del suroeste germano de Baden-Württember, y en la localidad de Kitzingen (40,8 grado), en la región del sur teutón de Baviera.