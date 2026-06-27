Alemania supera de nuevo su récord histórico de altas temperaturas, con 41,5 grados

Según explicó a EFE un portavoz del Servicio Meteorológico Alemán (DWD), el valor alcanzado en Möckern aún estaba pendiente de ser confirmado con la visita de expertos a la estación meteorológica que arrojó esta temperatura de récord.

"No se puede descartar, pero las probabilidades de que mañana alcancemos unos niveles como los de hoy son escasas", indicó el portavoz, que citó los últimos resultados de los modelos meteorológicos que manejan en el DWD al referirse a la evolución de las temperaturas en la ola de calor que vive Alemania.

Este sábado, el DWD mostró en su mapa de las temperaturas a todo el país de color lila, salvo en el norte, donde el calor extremo ha derivado en avisos por tormentas.

El color lila es identificado por las autoridades germanas como equivalente a "alerta por calor extremo".

Inicialmente, el DWD preveía temperaturas de hasta 42 grados para este fin de semana en Alemania.

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El viernes el DWD indicó que se había alcanzado la temperatura más alta en la actual ola de calor que vive el país centroeuropeo, con un "valor provisional" de 41,3 grados en la ciudad de Saarbrücken.

Ese valor, al igual que el nuevo récord registrado este sábado en Möckern, supera el dato establecido el 25 de julio de 2019 en las poblaciones de Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste alemán, día en que los termómetros marcaron 41,2 grados.

En esta ola de calor se espera se alcancen los 40 grados durante el fin de semana en Berlín, donde los capitalinos se esforzaron por evitar el sol con paraguas, buscando la sombra o acercándose a la orilla del río Spree que atraviesa el corazón de la ciudad más habitada del país centroeuropeo.