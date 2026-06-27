Apagón informativo en China tras choque de avioneta contra el edificio más alto de Pekín

El incidente se produjo en la tarde local del viernes en Guomao, el principal distrito financiero de la capital china, una zona de intensa actividad empresarial donde tienen sede numerosas compañías chinas y extranjeras y que suele registrar una elevada afluencia al final de la semana laboral.

Imágenes tomadas en el lugar y difundidas en redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del China Zun, a gran altura, así como fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima al rascacielos y piezas desprendiéndose desde niveles superiores.

Pese a la ubicación céntrica del impacto, contra uno de los edificios más emblemáticos de la capital, y al despliegue policial en las inmediaciones de la torre, los portales de medios oficiales y semioficiales chinos no recogían este sábado información alguna sobre el suceso en sus portadas ni en sus secciones principales.

Tampoco aparecían resultados recientes sobre el impacto en búsquedas realizadas en plataformas chinas como Weibo o Douyin, mientras que las imágenes y vídeos continuaban circulando en X, red social bloqueada en China.

Por el momento, no existen datos confirmados acerca de la identidad del piloto ni de posibles ocupantes del aeroplano, mientras que la falta de información oficial ha alimentado en redes sociales fuera de China diferentes versiones no verificadas sobre las personas que viajaban en la aeronave.

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La base de datos Aviation Safety Network, de la Flight Safety Foundation, incluyó el viernes una entrada sobre el suceso en la que identifica el aparato como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP, aunque advierte de que la información disponible procede por ahora de fuentes no oficiales.

El suceso se produjo en una ciudad donde el control sobre la seguridad y el espacio urbano es particularmente estricto por su condición de sede del Gobierno central y del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

La capital cuenta con amplios dispositivos de vigilancia y regulación que abarcan desde el tráfico hasta el espacio aéreo, con medidas reforzadas en los últimos meses.

Las autoridades endurecieron recientemente las restricciones sobre el uso de drones. Desde mayo, Pekín prohíbe la venta o alquiler de estos dispositivos dentro de la ciudad, limita su entrada desde otras regiones y exige autorización previa para cualquier vuelo en exteriores.

La ciudad ya había declarado en 2025 todo su término administrativo como espacio aéreo controlado para aeronaves no tripuladas, en una regulación que las autoridades justificaron por motivos de seguridad aérea.

El China Zun, también conocido como CITIC Tower, tiene 528 metros de altura, fue inaugurado en 2018 y se convirtió entonces en el rascacielos más alto de Pekín.

En 2021, China también impuso restricciones a la construcción de nuevos rascacielos, especialmente los de gran altura, como parte de una política para limitar proyectos considerados excesivos o poco sostenibles.