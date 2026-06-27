Baréin dice que ha sido atacado por Irán en plena tregua y afirma su derecho a defenderse

El Ministerio de Exteriores bareiní confirmó el ataque perpetrado hoy "contra su territorio por varios drones iraníes, en una flagrante violación de su soberanía, una amenaza flagrante a la seguridad de sus ciudadanos y residentes, y una clara violación de las normas y convenciones internacionales que prohíben atacar objetivos civiles y aterrorizar a personas inocentes".

En un comunicado, responsabilizó "exclusivamente a Teherán de socavar los esfuerzos de paz" y reiteró que dicha paz "no se construye mediante la intimidación, que la seguridad no se conquista mediante la agresión, y que la determinación de Baréin es más fuerte que cualquier amenaza".

Por ello, reivindicó su "pleno y legítimo derecho a defender su soberanía, seguridad y estabilidad de conformidad con el derecho internacional", e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que "cumpla con sus responsabilidades para garantizar la aplicación de su resolución y exigir responsabilidades al agresor".

"A pesar de haberse comprometido a cesar permanentemente las operaciones militares y a respetar la soberanía de los Estados de la región en virtud del Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado el 17 de junio de 2026, su agresión traicionera revela su desprecio por la comunidad internacional y sus propios compromisos", zanjó.

Según constató EFE, las alarmas para avisar a la ciudadanía ante un potencial ataque no fueron activadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta mañana, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, lo que ha disparado las tensiones en la zona en medio de los esfuerzos para un acuerdo definitivo de paz.

La Guardia denunció que Washington violó el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre ambas partes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El Ejército estadounidense bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán.

La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva iraní del jueves se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz.

El ataque del jueves de Irán contra el buque mercante fue la primera acción militar registrada en la zona desde la firma del memorando, lo que, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), "violó claramente el alto el fuego" y "socavó la libertad de navegación" en el estratégico estrecho de Ormuz.

Baréin e Irán rompieron relaciones diplomáticas en 2016, aunque la tensión regional escaló tras los ataques de Teherán contra la pequeña isla del golfo Pérsico desde el pasado 28 de febrero -cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva bélica contra Irán- por acoger a la Quinta Flota estadounidense en Manama.