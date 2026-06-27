Colombia confirma la muerte de 24 connacionales en terremotos de Venezuela

"De acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el Gobierno informó de que los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que trasladaron a Venezuela al equipo élite de búsqueda y rescate repatriaron a 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas que se encontraban en ese país.

La Cancillería habilitó además líneas de atención consular a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC), disponible las 24 horas, para asistir a los colombianos afectados por la emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó igualmente que evalúa el envío de un hospital de campaña y personal médico para reforzar la capacidad de atención sanitaria, de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas.

El equipo de rescate colombiano USAR COL-1, integrado por 63 profesionales y cuatro binomios caninos, permanece desplegado en el estado venezolano de La Guaira, donde este sábado logró establecer contacto con un menor de 11 años atrapado en un edificio colapsado y concentra sus esfuerzos en su rescate.

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Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el pasado miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y han dejado hasta el momento al menos 1.430 muertos y miles de heridos, según el último balance oficial de las autoridades venezolanas.