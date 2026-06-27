Egipto llama a Irán al diálogo regional para abordar la seguridad de los países del Golfo

Abdelaty "hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo un diálogo regional para abordar las preocupaciones de seguridad de todas las partes, teniendo en cuenta los intereses de los países de la región y contribuyendo a la consolidación de la seguridad y la estabilidad regionales", se apunta en un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio.

Sobre los avances en las negociaciones entre Teherán y Washington, Abdelaty instó a Araqchí "continuar las conversaciones" con "toda seriedad y buena fe, a fin de alcanzar un acuerdo final que tenga en cuenta los intereses y preocupaciones de todas las partes".

Y recordó que "las soluciones diplomáticas siguen siendo la mejor manera de abordar las cuestiones pendientes".

Los países del golfo Pérsico han sido los más castigados por los ataques iraníes y de las milicias proiraníes radicadas en Irak desde el inicio de la ofensiva bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

Esta llamada se produce en un día en el que Irán ha atacado en plena tregua con "varios drones" a la pequeña isla de Baréin, según confirmó el Gobierno de Manama.

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Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, sin precisar dónde, lo que ha disparado las tensiones en la zona en medio de los esfuerzos para un acuerdo definitivo de paz.

La Guardia denunció que Washington violó el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre ambas partes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El Ejército estadounidense bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán.

La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva iraní del jueves se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estratégico estrecho de Ormuz.