El oteador de palabras: “papelonazo”, “hiperautomatización”, “microviaje”...

En ocasiones, a una voz ya lexicalizada con un aumentativo se le añade otro, con función expresiva. De “papel” tenemos “papelón”, del cual deriva “papelonazo”, que se está aplicando a lo que se considera una actuación sumamente desafortunada o deslucida en un espectáculo, un encuentro deportivo...

Con la expansión de la inteligencia artificial, combinada con otras tecnologías, es posible automatizar a gran escala los procesos empresariales, así como ofrecer productos o servicios diseñados para personas concretas. Estas tendencias reciben las denominaciones de “hiperautomatización” e “hiperpersonalización”, respectivamente, en las que el prefijo “hiper-” indica un ‘grado superior al normal’.

Los “microviajes”, es decir, las escapadas breves y cercanas, de uno o dos días, pensadas para desconectar sin grandes desplazamientos, no son algo nuevo, aunque sí lo es esta denominación. Se forma con el prefijo “micro-”, frecuente para lo reducido o de pequeña escala.

En marcado contraste, se están dando los primeros pasos para los viajes turísticos al espacio. Los “espaciopuertos” son instalaciones concebidas como puntos de despegue y aterrizaje de vehículos espaciales. Aunque a veces se trata este sustantivo como mero sinónimo de “base espacial”, la idea es establecer un paralelismo con los aeropuertos.

Por su formación con los sufijos “-⁠izar” y “-⁠ción”, “mascotización” es, en su sentido más general, la conversión de algo o alguien en mascota. Se aplica más específicamente a la tendencia a humanizar a los animales de compañía, así como al trato de los animales silvestres como si fueran domésticos.

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La “bioacústica” es la disciplina que estudia la producción de sonidos por los seres vivos, así como su transmisión y recepción, con el fin de comprender cómo se comunican, marcan su territorio o interactúan con el entorno. También permite analizar los efectos del ruido de origen humano y proponer medidas para la conservación o recuperación de los ecosistemas.