El único partido opositor legal ruso clama por la paz en su congreso federal

"Nuestro objetivo es evitar que continúe la 'Operación Militar Especial' y escale hacia una guerra nuclear", dijo durante el evento, retransmitido en internet, el fundador del partido, Grigori Yavlinski.

El veterano político subrayó que el objetivo del partido es brindar a la ciudadanía la oportunidad, sin poner en riesgo su seguridad personal, de expresar los anhelos de paz, libertad y una vida libre de miedo.

"El sentido de nuestra participación en las próximas elecciones no es —o al menos no principalmente— obtener un número determinado de escaños parlamentarios. Se trata más bien de demostrar, tanto a las autoridades como a la sociedad, que hay muchas personas que sueñan con una vida diferente, desean cambios fundamentales y votan por una alternativa", aseveró.

Yavlinski aseguró que Rusia aún tiene la oportunidad de salir de la compleja situación en la que se halla ahora y que el primer paso en esta dirección sería alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

A esto debe seguirle el abandono de la política interna basada en el miedo y el odio.

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Paralelamente, Yábloko aboga por la liberación de los presos políticos, la concesión de una amnistía amplia y la revisión de los procesos penales por motivos políticos.

El partido liberal también exige la derogación de la legislación represiva y el desmantelamiento del aparato estatal utilizado para reprimir la disidencia.

Este primer paso en esta dirección podría darse ya en septiembre de 2026, enfatizó Yavlinski.

"¡Lucharemos por un acuerdo de alto el fuego, por la diplomacia y por alcanzar la paz! (…) Por una Rusia libre de miedo y represión política. Por la preservación de la vida, el respeto a la dignidad y el bienestar humano", afirmó desde una tribuna.

Mientras, el líder de la formación opositora, Nikolái Ribakov, aseguró que “si la gente quiere vivir, amar y criar a sus hijos en paz, solo tiene una forma real y legítima de decirlo, que es a través de su voto por el único partido de la paz, Yábloko”.

Recientemente, Ribakov dijo en una entrevista con EFE que al menos 50 millones de rusos apoyan la firma de un acuerdo de paz con Ucrania.