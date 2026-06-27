Fiscalía de Derechos Humanos de Perú investigará muerte de menor de edad en una comisaría

La decisión fue tomada por la Fiscalía Superior de Lima Sur, que dispuso que el caso sea asumido por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez, precisó el Ministerio Público.

Gutiérrez deberá iniciar el proceso "contra los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio del menor", por lo que la Fiscalía Superior ordenó que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín, que había comenzado las investigaciones, entregue los avances de sus diligencias.

La medida se tomó "tras determinarse que los hechos habrían ocurrido en circunstancias que corresponden ser investigados por un subsistema especializado, puesto que involucra una muerte en custodia por agentes del Estado", remarcó la Fiscalía.

El Ministerio Público anunció el pasado 15 de junio que había abierto una investigación preliminar por presunto homicidio tras la muerte del menor de edad, que fue encontrado muerto dentro de la comisaría de Manchay, tras haber sido detenido dos días antes luego de ser acusado de un robo.

El Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver, la toma de las declaraciones de los familiares del agraviado y la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, entre otras pericias necesarias para investigar los hechos.

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El padre del menor declaró en ese momento a medios locales que su hijo había acudido a una fiesta, pero al acompañar a una amiga hasta su casa fue acusado de ingresar a robar, por lo que se pidió la intervención del serenazgo (guardias de seguridad municipal) y luego fue llevado a la comisaría.

Según el progenitor, el menor fue golpeado en ambas ocasiones y su familia nunca fue informada formalmente de su detención, de la que solo se enteraron por el aviso de vecinos de la zona.

Tras conocerse la información, la Defensoría del Pueblo envió representantes que acudieron a la comisaría para supervisar el lugar "donde el adolescente permaneció retenido antes de ser hallado casi sin vida".

La Defensoría anunció que seguiría el caso en el marco de sus competencias y pidió a la Fiscalía que "impulse una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial" para aclarar "este lamentable fallecimiento, determinar las responsabilidades que correspondan y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para los familiares de la víctima".