Fuerza Aérea ucraniana derriba 113 drones rusos en ataque con nueve heridos en Zaporiyia

Según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Facebook, en Zaporiyia hubo nueve heridos por el ataque nocturno que lanzó Rusia contra el territorio ucraniano, un bombardeo en el que las fuerzas rusas emplearon 129 drones de distinto tipo, de acuerdo con el parte de la Fuerza Aérea publicado en Telegram.

"Nueve personas, entre ellas dos niños, han resultado heridas a causa de los ataques aéreos nocturnos de los rusos", indicó el servicio de emergencias de Ucrania.

En el ataque se produjeron 13 impactos de drones en siete puntos del país invadido por Rusia, mientras que en otros tres lugares se registraron alcances por caída de restos de aviones no tripulados derribados por la Fuerza Aérea ucraniana.

En Zaporiyia, según los servicios de emergencias, "el ataque enemigo ha causado grandes destrozos en la infraestructura civil de la ciudad".

"En concreto, un bloque de viviendas de varios pisos ha quedado parcialmente destruido", en un lugar donde se "rescataron a dos personas entre los escombros", indicó Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania sobre las consecuencias del bombardeo.