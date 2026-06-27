Israel mata a dos hermanos, uno de 15 años, tras bombardear tiendas de campaña en Mawasi

Según una fuente del Hospital Naser, además de los dos fallecidos, otras seis personas resultaron heridas en este ataque perpetrado con un dron israelí.

Una de las heridas en cuidados intensivos es Siraj, de 19 años y hermanastra de los muertos. La joven asegura que Israel ha matado a cuatro miembros de su familia: su madre, Amani, murió en un ataque israelí en la guerra de 2014 y su hermano, Muhanad, en uno de los numerosos ataques durante la distribución de ayuda humanitaria en 2025.

Además, en otro ataque israelí hoy contra una calle en la norteña ciudad de Gaza, varios pasajeros de un remolque tirado por un taxi resultaron heridos, así como una tienda de campaña y un vehículo cercanos al impacto.

En total, según fuentes médicas, 12 personas fueron heridas y trasladadas al Hospital Shifa.

Pese al alto el fuego vigente, desde octubre de 2025, Israel continúa perpetrando ataques en Gaza, sobre todo contra palestinos que se acercan a las tropas israelíes que ocupan cerca del 70 % del territorio de la franjano .

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En total, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, más de 1.040 personas han muerto desde el inicio del alto el fuego y alrededor de 3.300 palestinos han resultado heridos en ataques que no dejan de repetirse.

Este martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos, que ya el año pasado concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió sus acusaciones señalando que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas a los niños palestinos.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, son más de 73.000 los gazatíes muertos, entre ellos alrededor de 20.000 menores y niños, de acuerdo con el mismo recuento del Ministerio.