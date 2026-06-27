Kast rechaza presiones de la oposición que pide desplegar militares para seguridad pública

"Lo que no puede ser es que aquellos que denigraban, denostaban a nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle", dijo Kast durante su participación en un acto del partido chileno de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI).

El debate sobre la presencia militar se fortaleció esta semana en el país austral luego de que alcaldes, líderes de partidos de oposición y actores políticos pidieran al mandatario evaluar el despliegue de efectivos en centros urbanos.

Esto a raíz de la muerte de un niño de 12 años, el pasado lunes, tras ser arrastrado en un auto por delincuentes juveniles que cometieron un robo en la comuna de San Bernardo, ubicada al sur de Santiago.

El líder ultraconservador aseguró que "si nosotros queremos pedirle a las Fuerzas Armadas su colaboración, tenemos que darles el respaldo y respetarlos como corresponde, no usarlos para fines políticos".

En ese sentido, Kast explicó que la colaboración de las instituciones castrenses debe contar con respaldo político, jurídico y legal "para que ninguno termine condenado", por lo que si se les pidiera ayuda "lo vamos a hacer de manera responsable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hoy día, sin que se les mueva un pelo, dicen que quieren a los militares en la calle. Pero si el militar actúa porque sale con armamento letal, ¿lo van a defender? Seguramente lo van a dejar abandonado", señaló.

La gestión de seguridad de la actual administración ha sido flanco de crítica incluso dentro del oficialismo, tras llegar al poder con la promesa de instalar un 'Gobierno de emergencia' para combatir la crisis de seguridad y económica que, en su opinión, atraviesa Chile.

El cuestionamiento provocó que Kast realizara en mayo pasado, su primer cambio de gabinete a poco más de dos meses de su instalación en La Moneda (sede de Gobierno), reemplazando a ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con el que era su ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

A partir de allí, el mandatario conservador defendió sus planes en esta materia durante la primera cuenta pública que ofreció a principios de junio, cuando anunció un proyecto de ley contra incivilidades y desórdenes públicos, un registro de vándalos y un plan de intervención de barrios críticos, entre otras medidas.

El último reporte de la Subsecretaría de Prevención del Delito chilena, no obstante, informó en mayo pasado que los robos violentos habían caído en 13 %, en el último trimestre, y que ilícitos contra las personas también mostraron cifras a la baja.