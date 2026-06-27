Katz: Israel seguirá en sur de Líbano de forma "prolongada" hasta que Hizbulá se desarme

"El principio fundamental establecido en el acuerdo (con el Líbano) es que no habrá repliegue de Israel en el sur de Líbano, ni retirada, mientras la organización terrorista Hizbulá no sea desarmada en todo Líbano y se garantice la seguridad de los residentes del norte", dijo Katz en un vídeo mensaje.

El ministro reiteró, como recoge el documento firmado en su punto 7, que Israel mantiene "libertad de acción" siempre que lo requiera para su propia autodefensa. Este derecho también está reservado, según el acuerdo, para el gobierno del Líbano pero no así para Hizbulá, que solo aparece una vez mencionada y ya ha rechazado categóricamente el pacto.

"Si Irán intenta atacar a Israel para impedir la implementación del acuerdo, actuaremos con contundencia y demostraremos la brecha de poder existente entre nosotros", amenazó Katz, que concordó con que "la prueba de fuego" será la implementación acuerdo-marco.

El acuerdo, auspiciado por EE.UU. y firmado ayer en Washington, se divide en 14 puntos y fue publicado en su integridad salvo por el crucial "Anexo de Seguridad" por el Departamento de Estado de EE.UU..

El texto alude, en su punto 3, a ese anexo confidencial según el cual las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asumirán "gradualmente" el control "en zonas piloto" que servirán de lanzadera para un "repliegue gradual" de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del sur del Líbano; condicionado al "desarme exitoso de grupos armados".

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"Las FDI y las FAL han acordado dos zonas iniciales, y las futuras zonas piloto también se acordarán de mutuo acuerdo. Una vez confirmado el desarme exitoso de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura en estas zonas, las FAL asumirán la responsabilidad de seguridad plena y efectiva en ellas", detalla el texto.

A su vez el punto 3 establece que, solo una vez que las tropas libanesas vayan asumiendo el control, los esfuerzos de reconstrucción comenzarán con apoyo internacional y "la población civil libanesa" -cientos de miles- podrá regresar "a estas áreas bajo el control exclusivo de las autoridades estatales libanesas", en un proceso que será vigilado por EE.UU.

Por su parte, el líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, calificó este sábado de "humillación, vergüenza y renuncia a la soberanía" el acuerdo marco firmado ayer, e indicó que seguirán actuando "por todos los medios necesarios y mediante presiones internacionales y árabes para que el enemigo israelí cumpla el primer punto del memorando de entendimiento y se retire del Líbano", en referencia al memorando firmado por Estados Unidos e Irán este mes.