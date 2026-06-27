La conservadora Singapur celebra su cuarto Orgullo desde que despenalizó la homosexualidad

La colorida concentración -conocida anualmente como Pink Dot (Punto Rosa)- se llevó a cabo en el parque Hong Lim, el único lugar de la isla semiautocrática donde están permitidas marchas y manifestaciones previamente autorizadas.

Jóvenes, adultos mayores y niños con sus representantes fueron llegando al lugar, en el que los organizadores establecieron varios puntos de información sobre temas como la situación de las personas transgénero en la adolescencia, según mostró Pink Dot en Instagram.

En medio de un ambiente festivo, en el que hubo presentaciones musicales y de danza, también se exhibieron carteleras con mensajes de apoyo o "cartas de alegría" dirigidas a las personas LGTBI que sufren cualquier tipo de discriminación.

La actividad comenzó formalmente a las 16:00 hora local (8:00 GMT) y se extendió durante cuatro horas, con varios discursos que promovían la necesidad de la inclusión plena del colectivo en la vida pública de la ciudad-Estado.

Tanto familias homoparentales como personas con sus mascotas pasaron el rato tirados en el suelo como si se tratase de un día de campo, que terminó con un conteo regresivo para el encendido de luces rosas que iluminaron la noche.

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En las redes sociales, Pink Dot difundió varios mensajes para reiterar "el derecho a existir" de las personas LGTBI y asegurar que esta manifestación se repetirá cada año para seguir visibilizando la lucha de esta comunidad.

"Querido primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, somos singapurenses LGTBI, amor es amor, Singapur necesita matrimonio igualitario, legalízelo ahora", decía uno de los mensajes publicados por la organización en Instagram.

En noviembre de 2022, el Parlamento revocó la ley que penalizaba el sexo homosexual -herencia del periodo colonial británico-, si bien aprobó en paralelo una enmienda constitucional para blindar el matrimonio como una unión exclusivamente heterosexual.

En vigor desde 1938, la ley contemplaba penas de hasta dos años de cárcel para hombres que cometieran "actos de grosera indecencia" con otro hombre y, aunque llevaba años sin aplicarse, su derogación se considera el fin de la criminalización de la homosexualidad en Singapur de forma efectiva.