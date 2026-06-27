La inflación en Irán se dispara al 88,6 % y los alimentos se encarecen un 133,9 %

"En junio de 2026, la inflación interanual fue del 88,6 %. Esto significa que, en promedio, los hogares del país pagaron un 88,6 % más que en junio de 2025 por la compra de un mismo conjunto de bienes y servicios", indicó el organismo oficial.

La inflación interanual aumentó además 4,7 puntos porcentuales respecto a mayo.

Por categorías, el mayor incremento correspondió al grupo de tabacos con el 173,8 %, segudi por alimentos y bebidas, que registraron un alza de un 133,9 % en comparación con junio del año pasado.

El deterioro de la situación económica llega después de la guerra con Israel y Estados Unidos, que durante 40 días bombardearon el país persa, dañando infraestructuras civiles, industrias y petroleoquímicas.

Los ataques causaron a Irán daños por valor de 270.000 millones de dólares, según datos del Gobierno iraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La frágil economía fue el detonante de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en enero pasado, las cuales fueron sofocadas con una violenta represión estatal que, según el balance oficial, causó la muerte de 3.117 personas, aunque ONGs opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, cifró los fallecidos en más de 7.000.