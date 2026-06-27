La ministra británica de Economía reafirma en Kiev el apoyo del Reino Unido a Ucrania

En una visita no anunciada a la capital ucraniana, Reeves se reunió con el ministro de Defensa de ese país, Mykhailo Fedorov, junto a empresas británicas y ucranianas del sector, según un comunicado del Tesoro británico.

La ministra visitó además un centro de rehabilitación para niños con discapacidad financiado por el Reino Unido y el complejo religioso de Kyiv Pechersk Lavra, dañado en un ataque ruso este mes.

El Gobierno británico anunció esta semana, durante la Conferencia para la Recuperación de Ucrania en Gdansk (Polonia), un paquete de casi 290 millones de libras (335,8 millones de euros) dirigido a reforzar la resiliencia y la seguridad energética de la antigua república soviética.

En total, desde el inicio de la invasión rusa el Reino Unido ha comprometido hasta 25.000 millones de libras (28.950 millones de euros) en apoyo a Ucrania, de los cuales 16.000 millones corresponden a ayuda militar, hasta 5.600 millones a apoyo no militar y 3.500 millones en financiación a la exportación.

"El apoyo del Reino Unido a Ucrania es inquebrantable. Estoy orgullosa de visitar Kiev y comprobar los beneficios de la inversión británica", afirmó Reeves.

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"Nuestra colaboración no solo está ayudando a Ucrania en el campo de batalla, sino que también aporta la capacidad financiera necesaria para reconstruir el país, ayudar a las personas vulnerables y proteger las infraestructuras críticas", agregó.

"La seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa y seguiremos apoyando al pueblo ucraniano", concluyó.