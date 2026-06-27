La oposición israelí critica el acuerdo entre Israel y el Líbano: "No desarmará a Hizbulá"

Una vez terminado el shabat, los líderes opositores de la izquierda, el centro y la derecha reaccionaron al acuerdo alcanzado con el país vecino por el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que se juega su reelección en los comicios generales que han de celebrarse antes del 27 de octubre.

"El acuerdo firmado con el gobierno de Líbano no desarmará a Hizbulá. Una organización terrorista no se desarma solo porque esté escrito en un papel", dijo en sus redes Yair Golán, líder del partido de los Demócratas y ex jefe del Estado Mayor israelí.

Para este político de izquierdas, Netanyahu no logrará con este acuerdo garantizar la seguridad de los habitantes del norte de Israel, expuestos a los proyectiles de Hizbulá, por lo que calificó al primer ministro como un líder "débil en seguridad".

El también ex jefe del Estado Mayor y líder del partido centrista Yashar! (¡Recto!), Gadi Eisenkot, indicó por su parte que, si bien la firma es "un desarrollo positivo", su éxito dependerá del desarme de Hizbulá.

Solo ello, aseguró en su cuenta de X este político que va ganando fuerza en las encuestas, permitirá una "seguridad estable" a los israelíes que viven cerca de la frontera con el Líbano.

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"El desarme de Hizbulá y la desmilitarización del sur de Líbano son objetivos lejanos de alcanzar. Además, el acuerdo no logra en absoluto la desconexión de la financiación y el armamento de Hizbulá por parte de Irán, una condición esencial para eliminar la amenaza", añadió.

Yair Lapid, que quiere desbancar a Netanyahu del poder con el partido Beyachad (Juntos), una fusión de su formación con la del ex primer ministro Naftali Bennett, criticó que el acuerdo "no establece un cronograma para el desarme de Hizbulá" y además permite la continuación de las transferencias de fondos de Irán a este grupo libanés.

"Netanyahu nuevamente ha aceptado la retirada de territorio libanés sin recibir contrapartida y sin lograr la separación entre los frentes de Irán y Líbano", afirmó en sus redes.

Dentro del propio Gobierno de Netanyahu también ha habido críticas al acuerdo, concretamente del ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Ben Gvir, exconvicto por terrorismo judío y colono, calificó el acuerdo como un "un grave error" ya que dijo el gobierno libanés "no desarmará a Hizbulá".

"Solo los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel destruirán a Hizbulá, nadie más lo hará por nosotros", añadió el líder del partido de extrema derecha Poder Judío.