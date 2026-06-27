Los sindicatos alemanes movilizan a 3.000 personas en Berlín en plena ola de calor

"Ya basta" era el lema de la convocatoria, que según indicó la Federación Alemana de Sindicatos (DGB) reunió a 3.000 manifestantes, entre los que hubo que pedían en pancartas "impuestos para los ricos" y "dinero para política social en lugar de para la guerra".

La presidenta de la Confederación Alemana de Sindicatos de Berlín-Brandeburgo, Katja Karger, denunció en un comunicado de la DGB que la política del Ejecutivo de Merz "ataca" los derechos de los trabajadores.

"El Estado del bienestar es una promesa democrática de seguridad y dignidad. Los trabajadores lo han conseguido tras una dura lucha. Ahora se están atacando estos derechos y la promesa corre el riesgo de romperse", indicó Karger.

"Queremos un Estado del bienestar eficiente y eficaz que llegue a la gente. Para ello, aportamos buenas ideas y conceptos válidos. Pero nos oponemos con firmeza a los recortes y a los ataques contra nuestros derechos", abundó.

La convocatoria, mantenida pese a las temperaturas récord que vive Alemania debido a una ola de calor que ha situado los termómetros de Berlín en torno a los 40 grados centígrados, buscaba protestar contra los planes de reformas del Gobierno alemán.