Macron anuncia la llegada de rescatistas franceses para ayudar a Venezuela tras seísmos

"Nuestros rescatistas de la Seguridad Civil han llegado a Venezuela para prestar apoyo en las operaciones de rescate. Solidaridad y apoyo de Francia en esta terrible prueba", comunicó Macron, al subir un vídeo del desembarco de los rescatistas.

El presidente francés ya había anunciado que se trataba de un equipo de 85 personas.

La contribución de Francia se une a la de países como Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México.

Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones y médicos forenses son algunos de los especialistas desplazados en el país sudamericano.