Madonna dice que grabar una canción con su hija Lourdes fue "una experiencia muy sanadora"

Madonna explicó al presentador Graham Norton que la artista y modelo, conocida como Lolahol, "no quiere que la perciban como la hija de alguien que se aprovecha de sus privilegios".

Por ello, Leon se ha distanciado de su famosa madre a fin de forjar su propia carrera, lo que la 'reina del pop' dice que "respeta profundamente".

"Es una gran compositora y tiene una voz mucho mejor que la mía", afirmó, y señaló que la joven de 29 años había estado "guardándose sentimientos parecidos al resentimiento" durante años.

"Al fin y al cabo, ella no pidió esto. Ha pasado su adolescencia luchando con esos sentimientos. Finalmente se acercó a mí y me dijo: 'Escribamos una canción juntas. Creo que será una experiencia muy sanadora", rememoró la cantante de 67 años.

"Tú dirás exactamente lo que quieres decir y yo también diré exactamente lo que quiero decir'. Y yo pensé: 'De acuerdo, adelante, hagámoslo'. Me hizo feliz", declaró.

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Además de ese dueto con Leon, 'Confessions II', que saldrá a la venta el 3 de julio, incluye un tema dedicado a su difunto hermano y antiguo colaborador artístico Christopher, que escribió cuando él estaba muy enfermo de cáncer, tras un periodo de distanciamiento entre ambos.

"Es catártico. Es una especie de terapia, dejar ir a alguien a quien quieres. La mejor manera de hacerlo es escribir sobre ello... Es como un exorcismo", explicó.

Madonna indicó que el esperado nuevo álbum, que describió como "bailable" y "muy confesional", es una continuación de su disco de 2005 'Confessions On A Dancefloor', galardonado con un premio Grammy.

En la entrevista con Norton, la estrella estadounidense dio a entender que incluirá una colaboración con la cantante australiana Kylie Minogue, e insinuó que ella podría ser por primera vez cabeza de cartel en el festival musical inglés de Glastonbury en 2027.