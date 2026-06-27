Mekkhala provoca fuertes lluvias, deslizamientos de tierra y múltiples heridos en Japón

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó en su último boletín que Mekkhala se encontraba a las 15:00 hora local (6:00 GMT) unos 240 kilómetros al suroeste de Omeazaki, unos 220 kilómetros al suroeste de Tokio, y avanzaba hacia el este-noreste a 55 km/h con vientos sostenidos de 72 km/h y ráfagas máximas de 108 km/h.

La JMA prevé que Mekkhala, referido como el séptimo tifón de este año según la terminología nipona, se transforme en ciclón extratropical hacia las 3:00 hora local del domingo (18:00 GMT del sábado), cuando se situaría al este del país, a la altura aproximada de la región de Kanto, donde se encuentra Tokio.

La agencia advirtió de lluvias intensas o muy intensas principalmente en la costa del Pacífico, conforme Mekkhala avanza por el litoral, y prevé hasta el mediodía del domingo precipitaciones acumuladas de hasta 150 milímetros en Kanto-Koshin y 200 milímetros en la región de Tokai.

Se aliviaron las preocupaciones por la tormenta tropical Higos que terminó debilitándose en un ciclón extratropical de baja intensidad, según informó la JMA por la mañana, alejándose hacia el Pacífico.

Según el último reporte de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, publicado por la mañana, el temporal ha dejado daños en casi 300 viviendas y siete heridos.

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También señaló que en la prefectura de Yamaguchi una vivienda se derrumbó a causa de un deslizamiento de tierra, provocando la desaparición de una persona.

La agencia reportó un balance oficial de 191.403 personas afectadas por órdenes de evacuación.

La cadena local NHK reportó el hallazgo del cuerpo de un repartidor de periódicos en un río de la prefectura de Hyogo, unos 580 kilómetros al oeste de Tokio, aunque no se ha confirmado su relación con el temporal.

Las aerolíneas Japan Airlines y All Nippon Airways (ANA) mantenían este sábado advertencias por posibles retrasos, cancelaciones o desvíos en rutas afectadas por la tormenta.

Mekkhala también provocó suspensiones y retrasos en líneas convencionales y servicios exprés de trenes en varias regiones, al tiempo que los operadores ferroviarios lanzaron advertencias por posibles retrasos o cancelaciones repentinas en algunos servicios del tren bala 'shinkansen'.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.