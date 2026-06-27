Panamá refuerza la misión de rescate en Venezuela con 50 especialistas y dos canes

La nueva misión de ayuda, detalla la nota del gobierno panameño, se une al primer equipo, integrado por 61 especialistas y tres perros de rescate y que llegó la noche del pasado viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fue recibido por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill.

Las autoridades panameñas informaron que el primer grupo fue registrado en el RDC Reception and Departure Center de Naciones Unidas en el Aeropuerto y "se incorporan inmediatamente al equipo de búsqueda y rescate".

Asimismo la aeronave AN-255 C212 Aviocar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y su tripulación permanecen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en apoyo a la misión humanitaria.

"La aeronave cuenta con veinticinco (25) horas de vuelo a disposición del Estado venezolano, destinadas al apoyo logístico humanitario, transporte de insumos de primera necesidad, rescatistas y demás capacidades operativas requeridas ante la situación de emergencia que se mantiene", precisa la nota.

Además, el Consulado de Panamá en Venezuela coordinó el traslado de otras 34 personas que arribaron a la ciudad de Valencia en un vuelo comercial de la aerolínea panameña Copa Airlines.

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Entre el personal enviado por Panamá figuran nueve unidades del Departamento de Búsqueda y Rescate del Senan, especializadas en operaciones en estructuras colapsadas, así como un paramédico de rescate.

Los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron con apenas 39 segundos de diferencia en el litoral caribeño venezolano y golpearon especialmente al estado de La Guaira, vecino de Caracas, donde numerosos edificios de apartamentos colapsaron total o parcialmente y el principal aeropuerto del país permanece cerrado.

En Caracas también se reportó el derrumbe de varios inmuebles y daños estructurales en otros edificios, mientras que distintas regiones del país registraron afectaciones.

Según las cifras oficiales, el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles ha dejado al menos 1.430 muertos y 3.238 heridos.

Paralelamente, Panamá ha comenzado el envío de ayuda humanitaria. Tras una jornada de acopio organizada por el Despacho de la Primera Dama, se preparó el despacho de las primeras 17 toneladas de provisiones, entre alimentos y enseres, que serán enviadas por vía marítima. Las autoridades informaron que parte de las donaciones será trasladada por vía aérea.

Este sábado, el Instituto de Mercadeo Agropecuario "movilizó camiones de carga hacia el puerto" para facilitar el envío de la ayuda, indica el comunicado.

Debido al alto volumen de aportes recibidos por parte de ciudadanos panameños y residentes de distintas nacionalidades, las autoridades buscan nuevas bodegas de almacenamiento y suspendieron temporalmente la recepción de donaciones en el Centro de Acopio hasta organizar y despachar los suministros ya recolectados.

No obstante, la cadena logística continúa operando desde el Hub Humanitario de Panamá, donde se siguen clasificando y preparando las donaciones para su envío a Venezuela en los próximos vuelos y embarques humanitarios.