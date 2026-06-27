Perú será el invitado de honor en la 30 Feria Internacional del Libro de La Paz

"La FIL tendrá como País Invitado de Honor a Perú, en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Perú, una ocasión que fortalecerá los lazos históricos, culturales y literarios entre ambas naciones", señaló la Cámara Departamental del Libro de La Paz (CDDL).

La versión que se realizará entre el 29 de julio y el 9 de agosto también tendrá la participación de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB) como institución invitada de honor, misma que administra "nueve repositorios y centros culturales fundamentales" de Bolivia.

La FCBCB tiene a su cargo la Casa de la Moneda, en Potosí; la Casa de la Libertad, junto al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en Sucre, la capital constitucional del país; además del Museo Nacional de Etnografía y Folklore y el Museo Nacional de Arte, en La Paz; entre otros sitios patrimoniales.

La FIL también rendirá homenaje a la Cinemateca Boliviana, que este año cumple 50 años de labor, con la programación de "una nutrida agenda que integrará literatura y producción audiovisual mediante conversatorios, conferencias, proyecciones y actividades especiales".

El presidente de la CDDL, Carlos Ostermann, mencionó que la FIL de La Paz "es mucho más que un evento cultural", sino que representa "tres décadas de trabajo compartido" entre todos quienes "creen en el libro como una herramienta de transformación, diálogo y de integración".

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Este evento dedicado a las letras incluirá la presencia de escritores, autores y gestores culturales como el francés Bruno Patiño, considerado "una de las voces más influyentes en el análisis de la sociedad digital"; el mexicano Guillermo Arriaga, valorado por su aporte a la literatura y el cine latinoamericanos contemporáneos; y la sueca Åsa Lind, referente de la literatura infantil y juvenil.

También destaca en la programación la participación de la panameña Wendy Tribaldos, quien destaca por su aporte al "patrimonio cultural, educación e historia pública" en su país mediante proyectos educativos, museográficos y de investigación dedicados a la memoria, identidad y participación ciudadana.

En este espacio también habrá el "reencuentro" con autores bolivianos destacados como Magela Baudoin, Maximiliano Barrientos, Giovanna Rivero y Claudio Ferrufino-Coqueugniot, quienes "han contribuido a proyectar la literatura boliviana en el ámbito internacional".

En los doce días de feria, los organizadores esperan la asistencia de entre 100.000 a 120.000 personas.

La FIL La Paz recibió en 2003 el reconocimiento de 'Patrimonio Cultural de la Ciudad de La Paz', por su impulso a la lectura y escritura, y por promover el acceso al libro legal y el apoyo a la diversidad cultural.