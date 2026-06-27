Portugal confirma la muerte de 7 nacionales y 34 lusodescendientes en seísmos de Venezuela

Estos datos, dados a conocer por una fuente del Ministerio de Exteriores, rebajan en dos los fallecidos con nacionalidad portuguesa notificados el viernes.

Por otro lado, la fuente indicó que han sido encontrados 49 portugueses y lusodescendientes, mientras que permanecen desaparecidos 87, de los cuales 51 son hombres y 36 son mujeres.

Asimismo, señaló que ya han aterrizado en Caracas los dos aviones que partieron este viernes desde Portugal con más de 60 especialistas para participar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos.

Las aeronaves transportaban cerca de 23 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos equipos de protección individual, material de búsqueda y rescate, equipos médicos, medicamentos, tiendas, generadores, alimentos y otros artículos esenciales, según datos de las Fuerzas Armadas portuguesas.

El ministro portugués del Interior, Luís Neves, no descartó el viernes que Portugal envíe un tercer avión con más ayuda y efectivos para participar en las labores de búsqueda.

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Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela.

Hasta el momento, los terremotos han causado al menos 1.430 muertos y miles de heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.