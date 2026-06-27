Portugal confirma la muerte de 7 nacionales y 41 lusodescendientes en seísmos de Venezuela

Estos datos, dados a conocer por una fuente del Ministerio de Exteriores, reflejan que el número de lusodescendientes que han muerto a raíz de los temblores ha aumentado en 7 personas respecto al último parte, también publicado hoy.

Por otro lado, el número de portugueses y lusodescendientes que permanecen en paradero desconocido se ha reducido a 83, cuatro menos.

En su anterior informe, cuando todavía se notificaban 7 personas de nacionalidad portuguesa y 34 lusodescendientes fallecidos, habían registrado a seis menores de edad entre las víctimas. Asimismo, informaban de que se había encontrado a 49 portugueses y lusodescendientes.

Las autoridades portuguesas precisaron también que este sábado aterrizaron en Caracas los dos aviones que partieron el viernes desde Portugal con más de 60 especialistas para participar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos.

Las aeronaves transportaban cerca de 23 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos equipos de protección individual, material de búsqueda y rescate, equipos médicos, medicamentos, tiendas, generadores, alimentos y otros artículos esenciales, según datos de las Fuerzas Armadas portuguesas.

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El ministro portugués del Interior, Luís Neves, no descartó el viernes que Portugal envíe un tercer avión con más ayuda y efectivos para participar en las labores de búsqueda.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela.

Hasta el momento, los terremotos han causado al menos 1.430 muertos y miles de heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.